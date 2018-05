Trupa IRIS lovită din nou de boală. Nuţu Olteanu are cancer

Trupa IRIS lovită din nou de boală. Nuțu Olteanu are cancer

Ştire online publicată Vineri, 11 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Nutu Olteanu, unul dintre membrii trupei Iris, este grav bolnav si a fost inlocuit din ultimele concerte ale trupei.Reprezentantii Iris au facut si un anunt oficial pe pagina lor de socializare. "Cu parere de rau va anuntam ca prietenul, colegul nostru si unul din fondatorii IRIS, Nutu Olteanu, nu va putea fi alaturi de noi in acest moment important al povestii IRIS, concertul din deschiderea Foreigner, dar nici in concertele din urmatoarea perioada. El se afla in acest moment in Suedia unde se recupereaza dupa tratamentul cu citostatice, dat fiind faptul ca in urma cu cateva luni a fost diagnosticat cu Hodgkin", este anuntul care i-a indurerat pe fanii trupei rock.În urma cu cativa ani, aceeasi forma de cancer lovea intr-un alt membru al trupei. Nelu Dumitrescu a fost diagnosticat cu cancer limfatic in 2015, el sustinand apoi ca fostul sau coleg de trupa, Cristi Minculescu nu l-a ajutat.Acestia nu sunt insa singurii artisti de la Iris care au avut probleme grave de sanatate. Si Cristi Minculescu a fost diagnosticat in 2009 cu o boala grava de ficat si din cauza numeroaselor chisturi de pe acest organ a trebuit sa faca transplant. Sotia sa a fost cea care in urma analizelor de compatibilitate i-a donat o parte din ficat, scrie romaniatv.net