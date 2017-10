Trupa Andre nu se va mai reuni vreodată

Ştire online publicată Joi, 26 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Bălan a inaugurat rubrica „Vedete la perete” la Radio 21, în emisiunea Request 629, găzduită de Liviu Hodor. Deși admiratorii încă speră că cele două „Andrele” vor reface într-o bună zi grupul care făcea furori în anii 2000, solista a fost categorică: ea și Andreea Antonescu nu vor mai cânta vreodată sub titulatura care le-a consacrat.„Eu sunt prietenă cu Andreea Antonescu, dar am stabilit foarte clar împreună că nu vom mai reface trupa, deoarece muzical nu mai avem aceleași dorințe și nu ne regăsim pe scenă. Ca eu să refac Andre ar însemna să-mi concediez echipa mea minunată - Petrișor și cele 8 dansatoare - cu care fac niște show-uri absolut extraordinare și unice în România la ora actuală”, a spus ea.Cântăreața a recunoscut că pentru a se menține în top a apelat la schimbări de look și a muncit foarte mult. Andreea a învățat peste 50 de stiluri de dans, iar show-urile sale au devenit din ce în ce mai interesante. Pentru spectacolul „Lecția de dans”, echipa schimbă costumele de 20 de ori, adică o dată la fiecare patru minute.