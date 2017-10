Trupa 3 Sud Est va lansa un album best of aniversar

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Trupa 3 Sud Est va lansa în această toamnă albumul „The Best of 3 Sud Est", cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființarea trupei, material ce va conține hit-urile formației, dar și două melodii noi, a declarat managerul Marius Mateș pentru NewsIn. Materialul discografic va conține hit-uri precum „Ai plecat", „Amintirile" sau „Clipe", patru remixuri ale acestora, dar și două melodii noi, dintre care una va deveni single, potrivit managerului trupei 3 Sud Est. La începutul lunii octombrie, trupa va susține și un spectacol aniversar, în București. Cel mai recent album 3 Sud Est, „Iubire", a fost lansat la sfârșitul anului 2006.