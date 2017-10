Trucurile divelor de-aseară, de pe covorul roşu

Trucurile divelor de-aseară, de pe covorul roșu

Ştire online publicată Luni, 25 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

# Perioada de dinaintea Oscarurilor este cea mai aglomerată pentru cabinetele specializate în intervenții de înfrumusețare. Vârsta nu trebuie niciodată trădată pe covorul roșu. Dr. Renato Calabria face ridurile să dispară prin două cusături miraculoase, pe sub păr, în fiecare parte a feței. Divele care au trecut, însă, de 40 de ani apelează la serviciile dr. Richard Ellenbogen. El este cel care preia grăsimea de pe abdomen și o așază apoi sub ochi, în zona obrajilor sau între nas și gură. # Cea mai aglomerată sală de așteptare înainte de Oscaruri este cea a specialistei Sonya Dakar, unde starurile se adună de dragul tratamentului facial în valoare de 2.000 de dolari. Madonna a recurs la curățarea tenului cu diamante, exfolierea pielii, la masca pe bază de ceai verde și la terapia cu ultraviolete, care previne acneea. Gwyneth Paltrow sau Drew Barrymore sunt și ele adeptele metodei. # Cu o seară înainte de Oscaruri o vedetă a decis că nu îi place că o burtică micuță se putea zări prin rochia superbă. Nu a schimbat ținuta, ci a apelat repede la serviciile dr. Patricia Wexler, care pretinde că este mai eficientă o liposucție de ultimă oră decât o schimbare a rochiei. # John Frieda este cel care s-a ocupat de coafura lui Helen Mirren anul acesta. „Plănuisem un look în stilul anilor ’20 sau ’40, așa că i-am cerut să își lase părul să crească”. Jennifer Aniston sau Gwyneth Paltrow recurg adesea la extensiile temporare, care pot fi date jos destul de repede. Reese Witherspoon a avut într-un an părul înfrumusețat cu ajutorul unui spray auriu. # „Cu ocazia grevei scenariștilor, toată lumea și-a luat vacanță și a pus câteva kilograme în plus. Este astfel o stare de panică generală în momentul de față. Cele mai multe dintre femei au recurs la dieta bazată pe limonadă”, a povestit o sursă. # Jennifer Lopez a lansat, anul trecut, moda genelor dese, lungi și întoarse, iar acum toate vedetele se chinuie să o prindă din urmă. Valerie Sarnelle a creat de dragul Oscarurilor gene false speciale. „Arată ca fluturii. Sunt cel mai bun accesoriu”, a comentat make-up artisitul. Madonna a fost suprinsă recent purtând gene false create din blană de nurcă și împodobite cu diamante. O sigură pereche costă 10.000 de dolari și pot fi purtate de cinci, șapte ori. # Injecțiile cu Botox nu mai sunt folosite doar pentru ridurile de pe frunte. Previn, de asemenea, petele de transpirație de la subraț. Tratamentul costă 1000 de dolari și își menține efectul timp de un an. #Picioarele trebuie să reziste. „Celebritățile vin cam cu o lună înainte de Oscaruri pentru această procedură. Este ca și cum ar avea perne în talpă. Efectul durează până la nouă luni”, a povestit medicul Suzanne Levine. Pentru ca totul să fie perfect sunt necesare și măștile pentru picioare, băile cu sare, masajul sau chiar albirea unghiilor de la picioare. # Dermatologul Patricia Wexler folosește Botox pentru întinderea pielii de pe sâni și creează astfel impresia unui decolteu de milioane. Specialista injectează Botox chiar și sub sâni pentru efectul de ridicare. # Medicamentul Atenolol a devenit celebru printre vedete. „Îți încetinește inima, iar atunci când urci pe scenă ești ferit de palpitații sau transpirație abundentă”, a povestit un specialist.