Trucuri de efect pentru sex mai pasional

Ştire online publicată Marţi, 19 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tipul e grozav. Sexul? Nu asa de grozav... Dar doar pentru ca nu-i super creativ in pat nu inseamna ca nu poti sa-l inveti cum sa-ti satisfaca si cele mai ascunse dorinte. Iubitul tau stie cum sa te puna pe jar, doar ca repertoriul lui in asternut e cam... plictisitor. Si, la naiba, tu vrei sa iasa scantei! Care-i treaba cu el, te intrebi probabil. "Barbatii ajung la orgasm mai usor si nu au nevoie de varietate pentru a se excita", explica Ian Kerner, profesor doctor si autor al cartii "She Comes First". "Iata de ce el nu ticluieste modalitati noi pentru a infierbanta actiunea". Femeile, insa, au nevoie uneori de focuri de artificii, spune sexologul Ava Cadell. "De vreme ce orgasmul feminin e partial rezultatul unei stimulari mentale, avem nevoie sa ne simtim mereu altfel si super excitate ca sa fim cu adevarat satisfacute". Dar nu te panica. Poate ca lui nu-i trece prin cap sa incerce lucruri noi, dar daca-i sugerezi asta, nu te va refuza. Crede-ma: ca sa scoti la iveala "primejdiosul" din el, nu trebuie decat sa-i "plantezi" cateva idei strengare in cap. Trimite-i un SMS obraznic Fa-o dimineata devreme si sugereaza-i subtil ce vrei sa se intample la lasarea serii (poate fi ceva simplu ca "in noaptea asta, sunt la mila ta"). Astfel, nu doar ii vin idei in cap, dar are si timp sa formuleze un plan de atac, spune Gloria Brame, profesor doctor si sexolog. Daca esti de parere ca are nevoie de si mai multe indicii, enumera-i cateva lucruri pe care ti-ar placea sa le incercati. Lasandu-l pe el sa aleaga, nu-l faci sa se simta mai putin barbat, explica Brame. Imbraca cea mai sey lenjerie Barbatii sunt vizuali - se excita atunci cand vad ceva senzual si interpreteaza mai bine imaginile decat cuvintele. Poarta genul de lenjerie intima care reprezinta cel mai bine tipul de sex pe care vrei sa-l faceti. "Daca ai chef de actiune mai kinky, alege ceva cu fermoare", propune Kerner. Sau o lenjerie care sa aduca a costumatie erotica - o fustita in carouri ce aduce a uniforma scolara - si care sa-i transmita ca ai chef sa incercati un scenariu pe roluri. Citeste mai departe...