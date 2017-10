Transport gratuit la concertul Mika

Ştire online publicată Joi, 22 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 24 iulie, artistul britanic Mika va concerta la Mamaia, pe plaja H2O, iar alături de el vor urca pe scenă și australienii de la Cut Copy. Întâlnirea cu Mika la Orange Summer Party înseamnă și întâlnirea cu cele mai fredonate hituri ale sale. Astfel, pe plaja din Mamaia vor răsuna piese precum „Relax (Take It Easy)”, „Grace Kelly”, „Big Girls (You Are Beautiful)” „Rain”, „Love Today”, „Blame It On The Girls” sau „We Are Golden”, alături de piese noi, printre care și cel mai recent single al său, „Kick Ass (We Are Young)”. Accesul la eveniment este liber. Pentru a evita aglomerația și problema parcării în zona de nord a stațiunii Mamaia, în ziua concertului, Orange va asigura transportul gratuit din gara Constanța și stațiile de transport în comun din Mamaia către plaja H2O cu autobuze supra-etajate care vor circula între orele 15:00 și 00:00. Până la concert, fanii Mika își pot personaliza telefonul mobil cu cele mai îndrăgite hituri ale artistului, pot intra în concurs pentru a câștiga un week-end cu un prieten la Orange Summer Party și posibilitatea de a merge la concert cu elicopterul sau cu autocarul. De asemenea, fanii artistului își pot comanda gratuit, online, cartela SIM PrePay, în ediție limitată. Orange a utilizat recent în reclamele sale piese interpretate de Cut Copy („Feel the Love”) și de Mika („We are Golden” și „Good Girl Gone”). Concertele Mika sunt întotdeauna spectacole impresionante. Decorurile și costumele care se schimbă continuu și efectele speciale fac parte dintr-un spectacol efervescent care impresionează publicul din întreaga lume. Imaginarium Tour este cea mai complexă producție itinerantă de până acum a lui Mika, iar sâmbătă va ajunge și la Orange Summer Party. Mika s-a născut la 18 august 1983, numele său real fiind Michael Holbrook Penniman. Este originar din Beirut, Liban, dar s-a stabilit la Londra. A studiat la Lycée Français Charles de Gaulle, Westminster School și la Colegiul Regal de Muzică, dar va părăsi această instituție pentru a înregistra discul său de debut. Mika, un interpret a cărui voce acoperă cinci octave, a ieșit, în 2007, pe primul loc în sondajul BBC News. Primul său single, „Relax, Take It Easy”, s-a difuzat pe BBC Radio One în Regatul Unit și a fost declarat cântecul săptămânii. Trupa sa îi are în componență pe Martin Waugh (chitară, backing vocals), Michael Choi (bass, backing vocals), Vinnie Potestivo, Cherisse Osei (drums) și Luke Juby (keyboards, chitară, backing vocals).