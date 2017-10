Transport gratuit la concertul Mika

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 24 iulie, artistul britanic Mika va concerta la Mamaia, pe plaja H2O. Alături de el vor urca pe scenă și australienii de la Cut Copy. Întâlnirea cu Mika la Orange Summer Party înseamnă și întâlnirea cu cele mai fredonate hituri ale sale. Pe plaja din Mamaia vor răsuna piese precum „Relax (Take It Easy)”, „Grace Kelly”, „Big Girls (You Are Beautiful)” „Rain”, „Love Today”, „Blame It On The Girls” sau „We Are Golden”, alături de piese noi, printre care și cel mai recent single al său, „Kick Ass (We Are Young)”. Accesul la eveniment este liber. Pentru a evita aglomerația și problema parcării în zona de nord a stațiunii Mamaia, în ziua concertului, Orange va asigura transportul gratuit din gara Constanța și stațiile de transport în comun din Mamaia către plaja H2O cu autobuze supra-etajate care vor circula între orele 18:00 și 00:00.