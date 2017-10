Trăistariu îşi construieşte hotel la Năvodari

Trăistariu își construiește hotel la Năvodari

Ştire online publicată Luni, 18 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Mihai Trăistariu își va construi un hotel pe litoralul românesc, în stațiunea Năvodari.Artistul a povestitl, zilele trecute, că și-a achiziționat terenul de mai mulți ani, dar că abia acum "a venit cu buldozerele peste el".Mihai Trăistariu a mărturisit că s-a gândit deja și la un nume pentru hotel: "eMenTi". Unii fani i-au sugerat însă că mai potrivit ar fi ca acesta să se numească "Paradisio", precum piesa cu care cântărețul a participat anul acesta la selecția națională pentru Eurovision."În anul 2009 mi-am luat un teren la Năvodari, la malul mării, fix lângă nisip. Abia azi am venit cu buldozerele peste el. Vreau să construiesc aici un hotel de toată frumusețea", a scris el pe contul personal de Facebook. "Cum se va numi? Hotel eMenTi, bineînțeles... Așadar, vă invit la mare, la plajă, la soare... Aici, totul arată ca-n Paradis. Și dacă tot trebuie să stau în preajmă câteva ore, am decis să fac azi și prima plajă pe anul ăsta", a completat el.Trăistariu a adăugat și câteva fotografii cu terenul pe care va fi ridicat hotelul, scrie realitatea.net