TRĂISTARIU: "Azi AM DIVORŢAT! Mi-am găsit O NOUĂ IUBIRE!"

TRĂISTARIU: "Azi AM DIVORȚAT! Mi-am găsit O NOUĂ IUBIRE!"

Ştire online publicată Joi, 10 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

"Dragi prieteni, azi am divortat!Am trait 7 ani cu ea. Din 2007 pana-n prezent ... A fost iubirea vietii mele (Porsche Boxster).Dar, stiti voi?! Se zice ca iubirea adevarata nu dureaza mai mult de 5 ani.Si la noi a fost cam la fel: deja dupa 5 ani nu mai era ce-a fost.Se damblagise rau de tot, ma lasa la greu, imbatranise, era epuizata, consumata, vroia mereu operatii estetice. Ce mai ... devenise o steoarfa ...De doi ani o tineam mai mult acasa si mergeam mai mult cu amanta.Prin 2012 s-a imbolnavit de tot si in amintirea a ceea ce-a fost intre noi ... am bagat-o intr-un garaj: mai mergeam din cand in cand s-o vad, sa stiu ca e bine ...Azi am dat-o! Va fi a altcuiva. O s-o repare si o sa-nceapa o noua relatie.Sau poate o s-o lase sa se stinga de tot si o s-o vanda pe bucati", a spus, mai în glumă, mai în serios, Mihai Trăistariu, pe internet, scrie libertatea.ro.