Traian Băsescu, cel mai admirat român

Ştire online publicată Luni, 15 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de-a patra ediție a Galei Zece pentru România și-a desemnat câștigătorii. Politicieni, oameni de afaceri, artiști, sportivi sau jurnaliști au primit recunoașterea publicului pentru valoarea și activitatea lor. Invitatul special al galei din acest an a fost Rudolph Giuliani, fostul primar al New York-ului. Angela Similea, Corina Chiriac, Margareta Pâslaru, Alina Dumitru, Marin Moraru, Nicolae Manolescu, Cristian Țopescu, Radu Beligan, Gheorghe Dinică și Mircea Ionescu Quintus au primit trofee de excelență Zece pentru România. Dar iată care a fost palmaresul acestei ediții: Categoria Jurnaliști (premiul publicului): Cristian Tudor Popescu (locul 1) l Categoria Analiști: Cristian Tudor Popescu (locul 1) l Categoria Sportivi: Lucian Bute (locul 1) l Categoria Actori: Florin Piersic (locul 1) l Categoria Cel mai admirat român: Traian Băsescu (locul 1) l Categoria Tineri politicieni: Victor Ponta (locul 1) l Categoria Interpreți vocali: Andra (locul 1) l Categoria Oameni de afaceri: Ion Țiriac (locul 1) l Categoria Politicianul anului: Traian Băsescu (locul 1). Trofeul Omul Anului, oferit de Cotidianul, a fost câștigat de Aurora Simionescu. Ea are 24 de ani și este astronom. Aurora Simionescu a observat în premieră o bucată din universul ascuns până acum oamenilor. Fostul primar al New York-ului, Rudolph Giuliani, a participat în calitate de invitat special la Gala Zece pentru România, ediția a patra. „Sunt foarte impresionat. Este un eveniment minunat al cărui martor sunt, în prima mea vizită în România”, a spus Rudolph Giuliani, pe scena Ateneului Român. „Trăim momente de tranziție ce se manifestă și în SUA și în România. Nu vreau ca românii să creadă că ceea ce li se întâmplă, li se întâmplă numai lor. Este timpul să lucrăm împreună și să comunicăm, nu trebuie să închidem ușile și să ne izolăm”, a adăugat Giuliani. Fost Procuror General Asociat, a treia poziție ca importanță în Ministerul de Justiție, Rudolph Giuliani a ajuns celebru prin lupta împotriva Mafiei. Primar din 1994 până în 2001, a impus New York-ul ca un model pentru administrațiile marilor orașe ale lumii. Proiectul Zece pentru România își propune să delimiteze valoarea de notorietate, în acele domenii care pot accelera evoluția spre o Românie modernă, contribuind la reconstrucția elitei românești și la cunoașterea ei.