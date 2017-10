Trage de fiare în opt luni de sarcină

Deși foarte multe viitoare mămici preferă să-și conserve energia pentru următoarea etapă din viața lor, Mirela își continuă toate activitățile, ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat în viața sa. "Activitatea continuă, asta cred eu că te menține în formă. Nu sunt omul care să lenevească în pat, în pijamale, până la prânz. Sunt mereu activă, în vervă, nu am alte secrete", povestește artista. Și pentru că vrea ca organismul său să fie pregătit pentru aducerea pe lume a micuței, Mirela nu a renunțat nici măcar la mersul la sală. "Într-adevăr, așa este. Merg și acum la sală, unde fac exerciții de tonifiere, sub stricta supraveghere a antrenorului meu personal, care mă știe de ani buni și care îmi cunoaște ritmul. Ce-i drept, am renunțat la exercițiile cardio, însă fac antrenamente pentru brațe, picioare, merg pe bandă și pe stepperul eliptic", scrie libertatea.ro.