Topul celor mai mâncăcioase celebrităţi

Topul celor mai mâncăcioase celebrități

Ştire online publicată Luni, 14 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow, Sarah Jessica Parker sau supermodelul Helena Christensen încap în cele mai sexy și incredibil de strâmte toalete. Cu toate acestea, când vine vorba de mâncare îi șochează chiar și pe cei mai dolofani oameni de pe Planetă. Renumitul bucătar Mario Batali a dezvăluit care vedete s-au dovedit lacome, la diferite petreceri mondene. „Gwyneth Paltrow poate mânca enorm. Poate înghiți un munte de mâncare, deși arată atât de slabă”, a mărturisit acesta. Designerul american Isaac Mizrahi crede că Sarah Jessica Parker ar trebui să fie regina înfulecării de bunătăți culinare. „Nu am văzut pe nimeni altcineva să caute să mănânce ca ea”, a spus Mizrahi. Cu toate acestea, supermodelul Helena Christensen ar trebui să se afle în fruntea celor mai mâncăcioase celebrități:„Am un apetit imens. Când comand doar pentru mine, chelnerul întreabă: Și ce vă aduc de băut la toți?, iar prietenii mei arată de parcă ar spune: Ei, noi nu am comandat încă!”.„Christy Turlington are la fel, un apetit enorm, ca și Naomi Campbell”, a mai adăugat supermodelul.