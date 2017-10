Topul celebrităţilor de la Hollywood cu rădăcini româneşti

Topul celebrităților de la Hollywood cu rădăcini românești

Ştire online publicată Marţi, 17 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mila Kunis, Natalie Portman, Tarzan și Winona Ryder sunt doar câteva dintre celebritățile de la Hollywood cărora le curge prin vene un strop de sânge românesc.Deși ea s-a născut în Minnesota, bunicii actriței Winona Ryder (40 ani) sunt imigranți din Rusia și România. Cele mai cunoscute filme în care a jucat Winona sunt „The Age of Innocence”, „Star Trek” și „Black Swan”.Amanda Bynes (26 ani) s-a născut în California, dar rudele ei vin din Rusia, România, Polonia și Irlanda. Filmele care au făcut-o celebră pe simpatica blondă sunt „What A Girl Wants”, „She’s The Man”, „Hairspray” și „Easy A”.Celebrul Tarzan, pe numele lui real Johnny Weissmuller, a avut părinții români. Tarzan a decedat în 1984, la 79 de ani.Actrița Mila Kunis (28 ani) s-a născut la Cernăuți, unde a copilărit până la 7 ani. Dacă ținem cont că, până să fie ocupat de URSS în 1940, Cernăuțiul a făcut parte din România, atunci actrița din „70’s Show”, „Friends With Benefits” și „Black Swan” este una de-a noastră .Americanul Harvey Keitel (72 ani), cunoscut pentru rolurile din „Taxi Drive”, „Mean Streets” și „Pulp Fiction” are părinții din Polonia și România.Rudele frumoasei Lauren Bacall au venit din Polonia, România și Germania. Actrița a jucat alături de Marilyn Monroe în „How to Marry a Millionaire” (1953).Străbunica din partea tatălui lui Natalie Portman a fost o spioană română. Actrița din „Black Swan” a vorbit despre originile ei românești într-un interviu pentru Rolling Stone.Mama actriței Elsa Pataki (35 ani) este româncă. Ea vorbește fluent și spaniola și româna.Străbunicii actriței Julianna Margulies (45 ani), celebră pentru rolul din „The Good Wife”, s-au născut în România, dar au emigrat în America.Tatăl designerului vestimentar Dita Von Furstenberg a emigrat din Chișinău la Burxelles.