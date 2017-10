Top 5: Cele mai urâte celebrităţi

Top 5: Cele mai urâte celebrități

Ştire online publicată Miercuri, 19 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Publicația electronică Oddee.com (un blog în care sunt prezentate cele mai amuzante și bizare lucruri din lume, având mai bine de 1 milion de cititori lunar) a realizat topul celor mai urâte celebrități, potrivit hotnews. Se pare că urâțenia nu este un impediment în calea succesului, fapt demonstrat de vedetele care alcătuiesc topul următor, care sunt foarte faimoase și bogate. 1. Michael Jackson Debutând ca un cântăreț de culoare, Michael Jackson a făcut tot posibilul să scape de culoarea neagră a pielii, apelând în nenumărate rânduri la chirurgia plastică. Însă acest lucru i-a distrus fața și reputația. 2. Marilyn Manson Marlyn Manson arată ca un monstru și este urât pentru că așa vrea. În afara faptului că este urât, figura lui sperie multe persoane. 3. Jocelyn Wildenstein Și Wildenstein a exagerat cu operațiile estetice. De fapt, Jocelyn a devenit celebră datorită faptului că este urâtă. Se pare că Wildenstein a cheltuit mai bine de 4 milioane de dolari pe operații estetice pe parcursul anilor, bani plătiți de soțul ei, miliardarul Alec Wildenstein. 4. Michael Berryman Berryman este o persoană urâtă din cauza unei boli rare de care suferă - Hypohi-drotic Ectodermal Dysplasia. Actorul, născut in Los Angeles, nu are glande sudoripare, păr și unghii. Berryman este renumit pentru rolul interpretat în filmul horror „The Hills Have Eyes”. 5. DJ Qualls Și Qualls este urât dintr-o cauză teribilă - la vârsta de 14 ani i s-a descoperit o formă de cancer și timp de doi ani a suferit mai multe intervenții chirurgicale, a făcut chimioterapie și a urmat tratamente cu radiații - lucru care a dus la stoparea creșterii. Qualls a fost model la casele de modă Prada și Calvin Klein. A devenit renumit pentru rolul din „Road Trip”.Publicația electronică Oddee.com (un blog în care sunt prezentate cele mai amuzante și bizare lucruri din lume, având mai bine de 1 milion de cititori lunar) a realizat topul celor mai urâte celebrități, potrivit hotnews. Se pare că urâțenia nu este un impediment în calea succesului, fapt demonstrat de vedetele care alcătuiesc topul următor, care sunt foarte faimoase și bogate. 1. Michael Jackson Debutând ca un cântăreț de culoare, Michael Jackson a făcut tot posibilul să scape de culoarea neagră a pielii, apelând în nenumărate rânduri la chirurgia plastică. Însă acest lucru i-a distrus fața și reputația. 2. Marilyn Manson Marlyn Manson arată ca un monstru și este urât pentru că așa vrea. În afara faptului că este urât, figura lui sperie multe persoane. 3. Jocelyn Wildenstein Și Wildenstein a exagerat cu operațiile estetice. De fapt, Jocelyn a devenit celebră datorită faptului că este urâtă. Se pare că Wildenstein a cheltuit mai bine de 4 milioane de dolari pe operații estetice pe parcursul anilor, bani plătiți de soțul ei, miliardarul Alec Wildenstein. 4. Michael Berryman Berryman este o persoană urâtă din cauza unei boli rare de care suferă - Hypohi-drotic Ectodermal Dysplasia. Actorul, născut in Los Angeles, nu are glande sudoripare, păr și unghii. Berryman este renumit pentru rolul interpretat în filmul horror „The Hills Have Eyes”. 5. DJ Qualls Și Qualls este urât dintr-o cauză teribilă - la vârsta de 14 ani i s-a descoperit o formă de cancer și timp de doi ani a suferit mai multe intervenții chirurgicale, a făcut chimioterapie și a urmat tratamente cu radiații - lucru care a dus la stoparea creșterii. Qualls a fost model la casele de modă Prada și Calvin Klein. A devenit renumit pentru rolul din „Road Trip”.