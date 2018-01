Tom Hardy și-a făcut un tatuaj inedit, după ce a pierdut un pariu cu Leonardo DiCaprio

Ştire online publicată Miercuri, 31 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Hardy și-a tatuat mesajul „Leo Knows All” (Leo știe totul, n.r.) pe un biceps, după ce a pariat cu Leonardo DiCaprio că el nu va fi nominalizat la Oscar.„Tom a crezut că nu va fi nominalizat pentru rolul său (în «The Revenant»), iar Leo a considerat că interpretarea lui a fost atât de bună încât, cu siguranță, va fi nominalizat. Dacă Leo ar fi pierdut, și-ar fi făcut un tatuaj. Însă, a avut dreptate”, a spus o sursă pentru Us Weekly.Tom Hardy a fost nominalizat la Oscar în 2016 la categoria „cel mai bun actor în rol secundar”, pentru interpretarea personajului John Fitzgerald în „The Revenant”. Însă, premiul la această categorie i-a revenit lui Mark Rylance pentru apariția sa în „Bridge of Spies”.„The Revenant: Legenda lui Hugh Glass/ The Revenant” a fost recompensat cu trei premii Oscar: pentru regie (Alejandro G. Iñárritu), pentru cel mai bun actor în rol principal (Leonardo DiCaprio) și pentru cea mai bună imagine (Emmanuel Lubezki).