Tom Hanks, recunoaştere pentru întreaga carieră

Tom Hanks, recunoaștere pentru întreaga carieră

Ştire online publicată Joi, 18 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Tom Hanks va fi onorat pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a 36-a ediții a galei anuale de film de la Lincoln Center for the Performing Arts din New York. Kent Jones, directorul Lincoln Center for the Performing Arts, a declarat că Hanks va fi recompensat pentru „talentul, prezența și versatilitatea sa” care au „stabilit standarde foarte înalte pentru colegii săi actori”. Hanks, în vârstă de 52 de ani, a câștigat două premii Oscar pentru cel mai bun actor, în 1993 și 1994, pentru rolurile sale din „Philadelphia” și, respectiv, „Forrest Gump”. Anul trecut, Lincoln Center for the Performing Arts a recompensat-o pentru întreaga carieră pe actrița Meryl Streep. Lincoln Center for the Performing Arts reunește 12 organizații culturale, printre care se numără Metropolitan Opera, New York City Ballet sau New York Philharmonic Orchestra.