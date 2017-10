Tom Cruise şi Cameron Diaz, din nou împreună

Tom Cruise și Cameron Diaz, din nou împreună

Sâmbătă, 28 Martie 2009.

Actorii americani ar putea să joace din nou împreună, într-o comedie romantică regizată de James Mangold, după ce au împărțit afișul filmului „Vanilla Sky - Deschide ochii” în 2001, informează allocine.fr. James Mangold este cunoscut pentru regia filmelor „Walk the line - Povestea lui Johnny Cash” și „Drumul dreptății / 3:10 to Yuma”. Chiar dacă următorul film al regizorului nu este, pentru moment, decât în stadiul de proiect, surse de la Hollywood au declarat că Tom Cruise și Cameron Diaz se află în negocieri avansate cu studiourile 20th Century Fox, pen-tru a interpreta personajele principale într-o comedie romantică. Titlul provizoriu este „Wichita”, iar scenariul filmului este în lucru, urmând să fie scris de Scott Frank („Minority Report - Raport special”, 2002). Cameron Diaz va interpreta rolul unei femei norocoase în dra-goste, care, după o întâlnire neașteptată cu misteriosul Tom Cruise, vede cum norocul o părăsește complet. Compania Fox nu a precizat data începerii filmărilor. Tom Cruise și Cameron Diaz au jucat împreună în lungmetrajul „Vanilla Sky - Deschide ochii” (2001). Cameron Diaz este una dintre actrițele cel mai bine plătite la Hollywood. Ea este cunoscută publicului din producții precum „Îngerii lui Charlie”, „Mary cea cu vino-ncoace” și „Shrek”. Tom Cruise și-a lansat de curând pe marile ecrane filmul „Operațiunea Valkyrie”. Eroul din „Misiune Imposibilă” traversează în prezent o perioadă extrem de prolifică din punct de vedere profesional, el fiind anunțat în distribuția mai multor filme – „The Tourist”, „Sleeper” și „The Monster of Florence” - a căror lansare este prevăzută pentru 2009.