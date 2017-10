Tom Cruise investeşte masiv în educaţia fiicei sale

Tom Cruise investește masiv în educația fiicei sale

Ştire online publicată Vineri, 10 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american a cheltuit 1 milion de dolari pentru educația fiicei sale, Suri, în vârstă de doar doi ani, relatează site-ul Bang Showbiz, consultat de Agerpres. Potrivit sursei citate, starul și soția sa, Katie Holmes, își doresc ca fiica lor - care împlinește trei ani la data de 18 aprilie - să aibă parte de cea mai bună educație posibilă, context în care au înscris-o deja la cursuri de limbi străine, artă și dans. „Nu contează ce va face Suri. Tom vrea ca ea să fie în stare să facă acel lucru mai bine decât orice alt copil. Toți părinții cred că au copii speciali, dar Tom și Katie sunt convinși că Suri este înzestrată cu multe talente. Ea învață deja franceza și spaniola, având un profesor care o vizitează săptămânal. Micuța a arătat că-i place să danseze, așa că Tom și Katie o încurajează în acest sens. Ea a practicat până acum balet, step și dans modern aproape zilnic. De asemenea, mai are lecții de gimnastică și învață să joace fotbal”, a dezvăluit o sursă. Și lista nu se oprește aici. Cruise are de gând să-și mai înscrie fiica la cursuri de pian și vioară, întrucât crede că micuța are talent și la muzică.