Tom Boxer despre Antonia: "M-a făcut pe la spate în cel mai josnic mod"

Ştire online publicată Miercuri, 01 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tom Boxer a dezvăluit cum a ajuns Antonia vedetă, cum a lansat-o în muzică, dar și cum "l-a făcut" ea pe la spate.Tom Boxer, artistul care a lansat-o pe piața muzicală, susține că a fost păcălit în cel mai josnic mod de Antonia. Compozitorul a sperat ca Antonia să îl trateze măcar cu respect după ce a investit foarte mulți bani în ea, a învățat-o să vorbească, să se poarte și ajutat-o să se lanseze în muzică, însă se pare că s-a întâmplat exact contrariul.“Eu am creat-o pe Antonia! Când am cunoscut-o nu știa să vorbească, să se poarte și nici să se îmbrace. Ea m-a păcălit și m-a înlăturat din proiect. După ce am făcut-o cunoscută, lumea era înnebunită după ea, o umflam cu pompa la toate emisiunile, spuneam cât de frumoasă e Antonia, cât de talentată și multe altele, m-a anunțat că vrea o carieră solo. Bani din piesele pe care le-am făcut nu mi-am luat nici în ziua de astăzi. M-a făcut pe la spate în cel mai josnic mod. Acum 3 ani mi-am folosit toate relațiile, experiența și am investit foarte mulți bani în promovarea Antoniei. În concluzie, am creat un monstru. O să acționez în instanță ca să-mi recuperez banii”, a povestit Tom Boxer, scrie showbiz.ro.