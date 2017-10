Tiger Woods, jucător mai bun de când e tătic

Ştire online publicată Vineri, 10 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Americanul, care participă începând de ieri la Mastersul de golf de la Augusta (SUA), primul său turneu de Mare Șlem de la nașterea celui de-al doilea fiu, a declarat miercuri că paternitatea a făcut din el un „mai bun jucător de golf”. „Stabilitatea pe care o am în viața personală a făcut din mine cel mai bun jucător de golf. De când am copii, mi-am schimbat radical percepția despre viață”, a declarat Tiger Woods, cel mai bun jucător profesionist de golf din lume. Însurat cu manechinul suedez Elin Nordegren în 2004. „Tigrul” are doi copii, un băiat și o fetiță, născută în 2007.