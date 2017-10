The Killers adoptă stilul wave pentru următorul album

Luni, 17 Noiembrie 2008.

Brandon Flowers, solistul trupei The Killers, preferă să adopte un look diferit pentru fiecare din albumele lansate de trupa sa. El a ales să apară ca un dandy pe coperta albumului „Hot Fuss” din 2004 și ca un cowboy de oraș pe cea a albumului „Sam’s Town” din 2006. Pentru cel mai recent album al trupei The Killers, „Day & Age”, programat să fie lansat pe 24 noiembrie, Flowers a ales să apară ca un fan modern al stilului wave. Albumul „Day & Age” a fost produs de Stuart Price, un apropiat colaborator al Madonnei, are multe influențe din muzica wave și un sound apropiat de cel al stilului disco din anii ’80. The Killers este o formație de rock alternativ din Las Vegas, Nevada, înființată în 2002. Membrii formației sunt Brandon Flowers (voce, clape), Dave Keuning (chitară, voce), Mark Stoermer (chitară bas, voce) și Ronnie Vannucci Jr. (percuție, tobe). Muzica lor, cu influențe din anii ’80 și ’90, și din muzica electronică modernă a cucerit extrem de multă lume, albumul lor de debut, „Hot Fuss”, având vânzări de nu mai puțin de cinci milioane de discuri.