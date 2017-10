The Freak Show

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Chill out! S-a amânat sfârșitul lumii Cu toate că previziunile sumbre din calendarul mayaș anunțau că în 2012 va avea loc sfârșitul lumii, un bătrân lider mayaș ne liniștește în privința fatidicei date de 21 decembrie 2012. Apolinario Chile Pixum, un mayaș din Guatemala, contrazice tot curentul actual de opinie declarând că teoria apocalipsei mayașe este o idee catastrofală occidentală, care nu ar avea acoperire totală în străvechile surse ale civilizației maya. Entuziaștii pro-apocalipsă sunt însă convinși că alinierea planetelor din anul 2012 se va concretiza într-o catastrofă de proporții gigantice care se manifestă ciclic pe Terra o dată la 25.800 ani, notează revista „Descoperă”. Bătrânul mayaș declară că este singur în fața avalanșei de filozofi New Age, astronomi Pop, anunțuri ultimative care împânzesc Internetul și producători de televiziune care în căutare de senzațional amestecă în mod voit predicțiile lui Nostradamus cu textele mayașe. „În plus, mult anunțatul film 2012 nu face decât să sporească isteria mondială”, comentează Chile Pixum. De aceeași parte a baricadei cu înțeleptul mayaș se situează numeroși specialiști care se declară îngri-jorați de proporțiile isteriei în masă ce cresc pe măsură ce ne apropiem de așa-zisa dată fatidică. Descoperite în anul 1960, în mijlocul unor ruine obscure din sudul Mexicului, textele mayașe descriu că se va întâmpla ceva anume în anul 2012, un eveniment care îl va avea în prim-plan pe Bolon Yotke, un misterios zeu mayaș al războiului și creației. Însă eroziunea și unele crăpături în pietrele pe care erau gravate textele fac ca ultimul pasaj să fie imposibil de descifrat, potrivit Daily Press. Arheologul mexican Guillermo Bernal este de părere că fragmentul erodat conține mesajul: „El va veni din Cer”. S-a inventat aparatul care ne dezbracă Pentru că nu eram destul de umiliți la aeroporturi prin toate perchezițiile și controalele corporale, în aeroporturile din Anglia s-a introdus un nou aparat care le permite celor de la pază să vadă tot ce aveți pe sub haine. Potrivit UrbanBite, s-a inventat aparatul care vede dincolo de haine, iar cei de la pază și-au văzut fantezia din copilărie împlinită (aceea de a avea o pereche de ochelari prin care să vezi oamenii de pe stradă dezbrăcați), job-ul lor devenind, brusc, unul de vis. În plus, aparatul poate detecta toate corpurile străine atașate corpului, chiar și protezele sau implanturile de silicon, notează LiveLeak. Sursa: www.9am.ro