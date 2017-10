The Freak Show

Ştire online publicată Luni, 21 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Nimic nu se pierde, totul se transformă… Omul, când moare, are două opțiuni: cimitir sau crematoriu. De la crematoriu sunt iarăși două căi: urna sau împrăștiatul cenușii în locuri apropiate răposatului. Acum a apărut și a treia: creioane. Da, creioane, făcute din cenușa rezultată în urma arderii resturilor umane. Fiecare creion este ștanțat cu numele răposatului din a cărui cenușă este realizat. http://www.blogcatalog.com/blog/stiri-ciudate-si-amuzante Aquila non capit musca. Elvețienii nu pot prinde muște Un elvețian care a încercat să omoare o muscă ce intrase în biroul său din Berna a căzut de la etajul VII al unui bloc. În cădere s-a agățat de antena scoasă pe geam dintr-un alt birou situat la etajul al IV-lea, aterizând, în cele din urmă, pe umbrelele unei mici terase aflate la parter. http://www.horoscop-astrologie.ro/bizarerii-de-pe-mapamond.html In monkeys we trust Când Eminescu scria celebra sa poezie „Criticilor mei”, nu se gândea că, peste aproape două secole, dincolo de Atlantic, un poet chilian avea să ridice versurile sale la rang de realitate. Raul Zurita, un poet chilian, nu își publică niciodată poemele fără să aibă părerea... maimuțelor de la Grădina Zoologică din Santiago de Chile. El - și alți scriitori și poeți conaționali - afirmă că maimuțele sunt capabile de emoții profunde și că știu să aprecieze o poezie frumoasă. Un glumeț din anturajul poetului, însă, afirmă că maimuțele sunt singurul public în stare să-l suporte pe Zurita. http://www.horoscop-astrologie.ro/stiri-ciudate-de-pe-glob.html