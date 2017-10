„The Artist”, marele câştigător al premiilor Oscar

„The Artist”, marele câștigător al premiilor Oscar

Cu câteva ore în urmă s-a încheiat cea de-a 84-a ediție a premiilor Oscar. Din cele 10 nominalizări pe care le-a avut coproducția Franța-Belgia, „The Artist” se întoarce acasă cu cinci trofee din partea Academiei Americane de Film, fiind considerat marele câștigător al galei și adjudecându-și trofeele pentru cel mai bun film, cea mai bună regie și cel mai bun actor în rol principal.Pelicula „Hugo”, în regia lui Martin Scorsese și-a adjudecat tot cinci trofee, în special la categoriile tehnice: cea mai bună regie artistică, cea mai bună imagine, cele mai bune efecte vizuale, cel mai bun montaj de sunet și cel mai bun mixaj de sunet.Aflată la a 17-a nominalizare, actrița Meryl Streep a câștigat cel de-al treilea Oscar din carieră pentru interpretarea fostului premier britanic Margaret Thatcher, în „The Iron Lady”.Lista completă a câștigătorilor premiilor Oscar pe 2012:Cel mai bun film: "The Artist"Cel mai bun regizor: Michel Hazanavicius ("The Artist")Cea mai buna actrita in rol principal: Meryl Streep ("The Iron Lady")Cel mai bun actor in rol principal: Jean Dujardin ("The Artist)Cel mai bun actor in rol secundar: Christopher Plummer ("Beginners")Cea mai buna actrita in rol secundar: Octavia Spencer ("The Help")Cel mai bun film intr-o limba straina: "Nader and Simin, A Separation" (Iran) Cel mai bun film de animatie: "Rango" de Gore VerbinskiCel mai bun scenariu adaptat: "The Descendants" (Alexander Payne, Nat Faxon, Jim Rash)Cel mai bun scenariu original: "Midnight in Paris" (Woody Allen)Cea mai buna regie artistica: "Hugo" (Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo)Cea mai buna imagine: "Hugo"(Robert Richardson)Cel mai bun montaj: "The Girl with the Dragon Tattoo" (Kirk Baxter si Angus Wall)Cele mai bune costume: "The Artist" (Mark Bridges)Cel mai bun machiaj: "The Iron Lady" (Mark Coulier, J. Roy Helland)Cele mai bune efecte vizuale: "Hugo" (Robert Legato, Joss Williams, Ben Grossmann, Alex Henning)Cea mai buna coloana sonora: "The Artist" (Ludovic Bource)Cel mai bun cantec: "Man or Muppet" din "The Muppets" - Bret McKenzieCel mai bun mixaj de sunet: "Hugo" (Tom Fleischman, John Midgley)Cel mai bun montaj de sunet: "Hugo" (Philip Stockton, Eugene Gearty)Cel mai bun lungmetraj documentar: "Undefeated", de TJ Martin, Dan Lindsay si Richard MiddlemasCel mai bun scurtmetraj documentar: "Saving Face", de Daniel Junge si Sharmeen Obaid-ChinoyCel mai bun scurtmetraj de fictiune: "The Shore", de Terry George si Oorlagh GeorgeCel mai bun scurtmetraj animat: "The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore", de William Joyce si Brandon Oldenburg