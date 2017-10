Testul ADN îi confirmă lui Jude Law statutul de tătic

Ştire online publicată Marţi, 06 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Jude Law este într-adevăr tatăl bebelușului născut de actrița americană Samantha Burke la sfârșitul lunii septembrie, potrivit rezultatelor testului de paternitate solicitat de actorul britanic, informează femalefirst.co.uk. Actorul britanic Jude Law a devenit tată pentru a patra oară, după ce Samantha Burke, o tânără actriță americană cu care a avut o relație de scurtă durată la începutul acestui an - în timpul filmărilor pentru „Sherlock Holmes”, care au avut loc la New York -, a născut-o pe micuța Sophia, pe 22 septembrie. Law a declarat că va fi alături de Burke pentru a o ajuta să crească acest copil, dar nu voia să o vadă pe micuța Sophia decât dacă testul ADN confirma faptul că el este tatăl acesteia. Cotidianul britanic News of the World își informează cititorii că avocații celor două părți negociază o viitoare întâlnire între Jude Law și fiica sa.