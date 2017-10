Teo Trandafir: „Vreau să-mi trăiesc viaţa din plin“

Teo Trandafir: „Vreau să-mi trăiesc viața din plin“

Ştire online publicată Luni, 20 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La doi ani de la cea mai mare încercare a vieții ei, lupta cu o pancreatită, din cauza căreia a trecut prin cinci operații, Teo Trandafir a luat o decizie care s-ar putea dovedi nefericită pentru sănătatea ei: a renunțat la regim. Un regim menit nu numai să-i țină greutatea în frâu, ci, mult mai important, să țină boala departe de ea.„Nu mai țin regim, am renunțat la orice dietă. Mi-am dat seama că, dacă vrei să-ți păstrezi o greutate constantă, poți mânca de toate, dar câte puțin. Cât în-seamnă puțin? Atât cât să savurezi gustul mân-cării, să îți bucuri simțurile, dar să nu te îndopi. Sunt conștientă că nu arăt ca un manechin, dar după ce am trecut prin experiența unor operații grele și am trecut razant pe lângă moarte, mi-am dat seama că viața merită trăită din plin și că trebuie să te bucuri de ceea ce ai și de ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Acum trăiesc în deplină armonie cu mine”, a declarat Teo, pentru Libertatea.Căsnicia cu Constantin Iosef, curmată brusc și inexplicabil de fostul rugbist după numai șase luni, a marcat-o pe Teo. Întrebată dacă s-ar mai căsători și cum arată bărbatul ideal pentru ea, vedeta ne-a răspuns: „La aproape 45 de ani, îmi este greu să cred că va apărea vreun Făt-Frumos pe un cal alb care să mă cucerească și să mă ceară în căsătorie. Dacă există, să mi-l arate și mie cineva. Nu cred că mă voi mai căsători vreodată. Cu siguranță, nu există bărbatul perfect”, comletează libertatea.ro.