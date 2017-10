Teo Trandafir se întoarce din toamnă la Şcoala de Televiziune?

Teo Trandafir se întoarce din toamnă la Școala de Televiziune?

Ştire online publicată Miercuri, 10 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Recent, au apărut zvonuri conform cărora Teo Trandafir ar reveni din această toamnă la catedră. Pentru că perioada de recuperare a dat rezultate foarte bune, în urma operației de pancreatită pe care a suferit-o la începutul acestui an, Teo își dorește foarte mult să predea, din nou, la Școala de Televiziune.Vlad Ionescu, fondatorul Școlii de Televiziune, a dezvăluit faptul că Teo urmează să își revadă cursanții, care au absolvit recent. Jurnalistul a mai dezvăluit faptul că Teo Trandafir este așteptată să-și reia postul începând cu această toamnă.„În tot acest timp, am ținut legătura cu Teo Trandafir. Este foarte atașată de cursanții ei și, în primele telefoane pe care le-a dat când s-a întors în țară, s-a interesat ce fac. Pentru că nu a reușit să îi mai vadă până acum, am stabilit, de comun acord, o întâlnire, măcar să își ia la revedere de la seria care tocmai a absolvit. Din discuțiile pe care le-am tot purtat cu ea am reținut faptul că se simte bine, este fericită că s-a întors în țară. Noi o așteptăm din toamnă. Locul său nu poate fi substituit de nimeni, pentru că Teo Trandafir este însuși spiritul acestei scoli”, a spus Vlad Ionescu, citat de showbiz.ro.Teo a făcut o impresie foarte bună la catedră. Cu toate acestea au existat cazuri în care persoane publice care s-au prezentat la cursul său să nu-i acorde respectul cuvenit. Conform unor zvonuri, una dintre aceste persoane ar fi Bianca Drăgușanu, care i-ar fi adresat mai multe jigniri fostei vedete de televiziune.