Teo Trandafir nu a scăpat de medici: merge periodic la controale la o clinică din Bucureşti

Teo Trandafir nu a scăpat de medici: merge periodic la controale la o clinică din București

Ştire online publicată Vineri, 07 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Problemele medicale nu au dispărut complet pentru Teo Trandafir, vedeta fiind nevoită, după intervenția chirurgicală și tratamentele urmate anul trecut la o clinică din Viena, să meargă periodic la controale medicale la o clinică din București, scrie Realitatea.net.Zilele trecute a fost surpinsă pentru câteva ore la o clinică din Capitală, în zona Floreasca.Aceasta a declarat pentru Can Can că starea sa de sănătate este bună și nu are de ce să se îngrijoreze, cel puțin așa au asigurat-o medicii.