Teo, păzită de poliţişti şi bodyguarzi în ziua nunţii

Teo, păzită de polițiști și bodyguarzi în ziua nunții

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Teo Trandafir este păzită mai ceva ca un președinte! Trei mașini de bodyguarzi și-au făcut apariția în fața vilei din Pipera, aceștia blocând accesul curioșilor.Forțele de ordine au ajuns în fața casei lui Teo încă de la primele ore ale dimineții și nu s-au mișcat o clipă de acolo. În după amiaza acestei zile, fosta prezentatore TV și Iosef Constantin vor spune DA în fața ofițerului stării civile, dar și în fața lui Dumnezeu.Polițiștii au interzis accesul pe strada vedetei Pro TV.Nunta lui celor doi îndrăgostiți are loc astazi, la Buftea, într-un cadru intim. Cortul a fost deja amenajat, altarul a fost montat, decorurile și meniul sunt gata. La dorințele mirilor, cununia religioasă se va desfăsura in aer liber, in apropierea cortului, chiar pe pajiștea de la Buftea.