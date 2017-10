„Teo este o minune, pe care am crezut mereu că nu am meritat-o“

Ştire online publicată Vineri, 08 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Uță, tatăl vedetei Teo Trandafir, a venit în platoul emisiunii Cancan TV, însoțit de noua lui nevastă, și a vorbit despre relația pe care o are cu fiica sa. Cu regret în glas, doctorul din Brăila, a spus: „Maia, sunt gata să te duc cu barca pe lac! Vreau să ne pupăm ca altă dată, am toată frumusețea din suflet pentru fata mea. Teo este o minune, pe care am crezut mereu că nu am meritat-o. O minune de om”.Întrebat cine consideră că a greșit dintre ei doi, Uță a spus: „N-am știut ce să fac, iar dacă eu am ales calea asta, înseamnă că sunt prost rău”.Cât despre Maia, fetița lui Teo, el mărturisește că nu a mai văzut-o de trei ani: „Cea mică s-a îndră-gostit de mine. Maia este frumoasă și deșteaptă, la fel ca și fiica mea”. Rugat să-i transmită un mesaj lui Teo, Uță a spus zâmbind: „«Du-te bă, de aici», asta i-aș spune, știe ea despre ce vorbesc. Dacă ar fi aici în fața mea, cred că m-aș bâlbâi, nu aș ști ce să spun”.Întrebată dacă niciodată nu a luat legătura cu Teo sau dacă a încercat să pună o vorbă pentru tatăl acesteia, Adelina, soția lui Uță a spus: „Am vorbit foarte mult cu ea, poate și atunci când nu știa Uță. Am vrut să știe ce mai facem noi și că suntem alături de ea dacă ea dorește acest lucru”.