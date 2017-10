Teo a vorbit în premieră despre despărţirea de Constantin Iosef

Teo a vorbit în premieră despre despărțirea de Constantin Iosef

Pentru prima dată de când a divorțat de Constantin Iosef, Teo Trandafir a mărturisit că nu mai ține legătura deloc cu fostul soț, iar o viitoare căsnicie depinde doar de Dumnezeu.Au trecut aproape patru luni de când Teo s-a separat de Constantin Iosef, iar rănile acestei despărțiri încă nu sunt vindecate. Astfel, acel tip "extraordinar de solar", așa cum îl descria vedeta pe fostul soț, și-a făcut bagajele și a plecat, lăsând în urmă o soție deziluzionată și o fetiță care, deși are doar nouă anișori, a înțeles perfect lucrurile, scrie click.ro . Din decembrie, Teo și Iosef nu și-au mai vorbit deloc și nu au păstrat în vreun fel legătura, semn că ruptura dintre ei a fost destul de urâtă."Nu am mai vorbit deloc. Am divorțat atunci la un notar, așa cum era normal. Bineînțeles că am trecut și peste situația aceasta, ce era să fac?!", a spus Teo Trandafir.Cât despre posibilitatea de a-și reface viața, aceasta și-a pus speranța în divinitate: "Cum vrea Cel de Sus!".De câteva săptămâni, Teo Trandafir predă cursuri de comunicare și dezvoltare personală și învață oamenii să devină mai puternici, să i se confeseze, apoi să găsească o soluție la pro-blemele lor. Pentru acest proiect, Teo a pornit un turneu prin țară și, în week-end-uri, va fi la Constanța, Cluj, Oradea, Ploiești, Satu Mare, București și Timișoara. Fetița ei deja și-a exprimat ne-mulțumirea că va rămâne singură acasă. "Maia mi-a spus că o să-i fie destul de greu, dar a înțeles că mami are treabă. O să găsim o soluție pentru asta", a mai spus Teo.