Ştefan Stan: „Relaţia cu Andreea este una cu năbădăi“

Ștefan Stan: „Relația cu Andreea este una cu năbădăi“

Ştire online publicată Joi, 23 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ștefan Stan a vorbit despre relația lui cu Andeea Mantea, dar și despre ce se ascunde în spatele fiecărei piese compuse de el.„Am câștigat acel concurs, Vocea României, și tocmai de aceea în prima zi la studio a fost o experiență senzațională, am spus să fac o piesă pentru cei care m-au ales. S-a decis să fie o piesă în engleză, «You give me love». Apoi mi-am auzit piesa la radio, e o trăire senzațională să îți auzi vocea la radio. Andreea este un suflet bun și mă bucur că o am lângă mine. Indiferent de ce cred alții, aceasta e o relație cât se poate de altfel, e o relație cu năbădăi. Cine e destul de inteligent și destul de isteț va înțelege unde e purul adevăr”, a explicat Ștefan Stan, citează showbiz.ro.