Ştefan Stan: „Eu aş cânta şi gratis, dar trebuie să şi mâncăm”

Ștefan Stan: „Eu aș cânta și gratis, dar trebuie să și mâncăm”

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Artistul care a câștigat „Vocea României” spune că ar fi dispus să susțină mai multe concerte gratis, dar are nevoie de bani nu numai pentru el, ci și pentru instrumentiști și oamenii din staff-ul său. Ștefan Stan a explicat, de asemenea, de ce nu a rămas în America și de ce crede că România este cu adevărat „țara tuturor posibilităților”.„Sunt destul de cerut, dar nu toată lumea este dispusă să plătească. Mulți și-ar dori concerte gratuite, dar nu se poate, pentru că avem aparatură și o echipă numeroasă: 10 oameni în trupă, plus tehnicieni. Eu aș cânta și gratis, dar trebuie să și mâncăm. Oamenii care lucrează alături de mine reprezintă o familie de care trebuie să am grijă”, a declarat Ștefan pentru ring.„Nu m-am regăsit în America și n-am avut de ce să rămân. Îmi place că, spre deosebire de America, România chiar este țara tuturor posibilităților. În America poți visa, într-adevăr, dar nu poți să faci tot ce îți dorești. La noi în țară, de multe ori visurile devin realitate. Eu am visat să ajung cântăreț și uite că am reușit”, a completat el.Cântărețul a evitat să spună dacă are o iubită sau nu, s-a rezumat să declare că meseria este pe primul plan. „Viața de artist e complicată. Ori minți, ori te prefaci. Ca femeie, nu cred că ai putea să te trezești singură marțea, vinerea, în weekend pentru că eu sunt plecat la concerte. În general vorbind. Genul ăsta de relație nu ar mai fi, de fapt, o relație. Să presupunem că aș fi împreună cu Inna, dar nu prea ne vedem pentru că nu avem timp, că suntem în concerte. Dar noi suntem împreună, chipurile. N-ai cum! Repet: ori minți, ori te prefaci, din două una!”, a punctat el.