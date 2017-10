Ştefan Stan despre Mantea: „Aş aştepta-o cu un buchet de flori!”

Ștefan Stan despre Mantea: „Aș aștepta-o cu un buchet de flori!”

Miercuri, 04 Septembrie 2013.

După o relație de jumătate de an, cu multe certuri și răsturnări de situație, Ștefan Stan nu a uitat-o de tot pe Andreea Mantea. Prezentatorul emisiunii Killer Karaoke de la Prima TV a vorbit pentru enational.ro despre fosta iubită și despre proiectele pe care le are în desfășurare.Întrebat cum ar reacționa dacă ar afla că el și Andreea Manta au devenit colegi de serviciu, Ștefan Stan a spus: „Aș aștepta-o cu un buchet de flori... Din relația cu Andreea, am învățat o lecție care, sunt convins, că o să-mi folosească pe viitor. Altfel, speciali în viața mea sunt band-ul și echipa mea, cu care sunt în turneu până la finele lunii septembrie și cu care-mi împart cea mai mare parte din timp”, a declarat Ștefan Stan, scrie click.ro.