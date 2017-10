Ştefan Stan, adevărul gol-goluţ despre relaţia cu fosta iubită a lui Adrian Cristea

Ștefan Stan, adevărul gol-goluț despre relația cu fosta iubită a lui Adrian Cristea

07 Ianuarie 2014

Ștefan Stan a trecut în noul an de unul singur! Nu a avut alături nicio domnișoara specială inimii lui, însă a fost înconjurat de prieteni foarte apropiați. Câștigătorul primei ediții a concursului "Vocea României" mărturisește că încă nu și-a găsit jumnătatea și este supărat că este "combinat" de cârcotași cu orice femeie cu care iese la o cafea."Sunt singur"! Acesta este mesajul lui Ștefan Stan pentru toți cei care încearcă să-l implice în relații cu tot felul de domnișoare. Cea mai recentă astfel de ispravă l-a avut în prim-plan alături de Raluca Macovei, fosta iubită a lui Adrian Cristea."Raluca îmi este prietenă și atât!. Nu s-a pus niciodată problema unei iubiri între noi. M-am săturat să aflu din ziare că sunt într-o relație cu X sau cu Y ", a spus cântărețul pentru Click!.Mai mult decât atât, Ștefan spune că nici nu a avut timp să se dedice unei relații:" De la povestea cu Andreea Mantea nu am mai dorit și nici nu am mai avut o relație de iubire. Acum, toate energia mea o pun în slujba muzicii".