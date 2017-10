Ştefan Stan a donat jumătate din banii câştigaţi la „Vocea României“

Ștefan Stan a donat jumătate din banii câștigați la „Vocea României“

Ștefan Stan, câștigătorul show-ului „Vocea României”, a donat jumătate din cei 100.000 de euro cu care s-a ales în urma participării la emisiunea de la Pro TV, iar banii rămași i-a pus deoparte.„Întotdeauna am fost om de cuvânt. Niciodată nu am spus că fac ceva și nu am făcut. Din banii câștigați am donat foarte mult, așa cum am spus. Din ei am donat cam jumătate. Restul i-am pus deoparte, ca și cum nu există, și mă întrețin din ce cânt, ca și până acum”, a declarat Ștefan Stan pentru evz.ro.În ceea ce privește câștigurile de la concerte, când trage linia, Ștefan spune că rămâne cu ceva mai puțin decât până acum.„Înainte ajungeam și la 4.500 de euro pe lună. Era bine, dacă te gândești că am venit în țară cu nimic. Banii câștigați i-am investit în casă și mașină. Cântam pe sume mici, de 200 - 300 de lei, dar am crescut încet, până când am cunoscut lumea care trebuia. Acum câștig pentru un spec-tacol între 2.000 și 3.000 de euro, pentru trupă și sonorizare fiindcă eu cânt live. O parte din bani se duce la band, la dările către stat, apoi către casa de producție. Nu sunt banii ăia la care visează toată lumea”, a spus acesta.