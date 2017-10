Ştefan Bănică Jr. vorbeşte deschis despre relaţia cu fiul lui

Ștefan Bănică Jr. vorbește deschis despre relația cu fiul lui

Vineri, 16 Noiembrie 2012

Ștefan Bănică Jr. a vorbit pentru prima oară deschis despre viitorul băiatului său. Radu Ștefan, băiatul lui Ștefan Bănică Jr., are deja 10 ani, așa că discuțiile despre ce vrea să se facă sunt la ordi-nea zilei pentru el și tatăl său.Ștefan pare să îl sprijine pe băiat, care vrea să îi calce pe urme.„Taică-meu n-avea nicio treabă că eu vreau să mă fac actor. Nici n-a crezut asta pentru că în fața lui eram mut, vorbeam din vârful buzelor. Mă copleșea, dacă vrei și nu eram singurul. Întreabă-l pe Mihai Constantin cum era în fața lui taică-su. Adică nici tații noștri n-au fost destul de blânzi cu noi, în sensul ăsta, cum eu încerc să fiu cu băiatul meu, tocmai pentru că am învățat și am realizat ce n-a fost ok. Lucrul ăsta te timorează, o personalitate puternică, dacă nu te împrietenești, dacă nu încerci să ți-l faci egalul tău nu e bine. Și povestea se repetă cu fiul meu. Când am auzit că vrea să se facă actor i-am zis: spre deosebire de bunicul tău, te voi sprijini, dacă îmi demonstrezi că te interesează lucrul ăsta și nu-l tratezi ca pe un hobby, adică vreau să fiu actor ca să apar, să mă știe lumea”.„În ziua de azi nu trebuie să mai fii actor ca să apari, poți să faci orice altceva. Dar dacă îl interesează, și chiar o să-l intereseze și are disponibilități, am să-l ajut cât pot eu, în sensul bun al cuvântului, adică să-l îndrum spre drumul lui”, a povestit Ștefan, la Digi 24.