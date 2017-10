Ştefan Bănică jr. nu o lasă pe Andreea Marin să plece cu fetiţa lor în Turcia

Ștefan Bănică jr. nu o lasă pe Andreea Marin să plece cu fetița lor în Turcia

Ştire online publicată Miercuri, 05 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin întâmpină probleme din cauza relației cu medicul turc. După cum a povestit bruneta, Ștefan Bănică jr. nu-i dă acordul pentru a pleca în vacanță, în Turcia, cu fetița lor.Invitată în platoul emisiunii „Happy Hour”, Andreea Marin a vorbit foarte mult despre relația pe care o are cu Tuncay Ozturk, dar și despre planurile de vacanță din această vară. Vedeta a mărturisit că se cunoaște de trei luni cu turcul, dar numai de o lună sunt împreună.„El este specialist fizioterapeut. Ne-am cunoscut în Turcia, când eu am avut probleme de sănătate. Apoi a existat o pauză. Am ajuns să lucrez cu el. Avem o relație cam de două-trei luni, dar, în mod serios, cam de o lună”, i-a spus Andreea lui Cătălin Măruță.Fosta prezentatoare de televiziune a mai spus că vara această vrea să o ducă pe fiica ei, Violeta, într-o vacanță, în Turcia, dar pentru acest lucru, trebuie să aibă acordul scris al tatălui. Andreea Marin a făcut formalitățile necesare, însă Ștefan întârzie să-i dea un răspuns.„Vrem să mergem în Turcia, dar doar noi două. Dar încă aștept acordul lui Ștefan. Știe că vrea să mergem, dar deocamdată nu primesc acordul. I-am spus în repetate rânduri, e o problemă de percepție, dar sper să rezolvăm problema”, a mărturisit Zâna.