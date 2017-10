Ştefan Bănică, în superconcert la Constanţa / FOTO

Ștefan Bănică, în superconcert la Constanța / FOTO

Ştire online publicată Miercuri, 12 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Ștefan Bănică va urca duminică, 6 noiembrie, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, iar spectacolul va începe la ora 19.30.Anul acesta se împlinesc zece ani de când Ștefan Bănică Junior pleacă în turnee și susține concerte extraordinare în preajma sărbătorilor de iarnă. Și asta pentru ca românii din provincie care doresc să vadă spectacolul, să nu fie nevoiți să vină până în Capitală, în luna decembrie, la Sala Palatului."Spre deosebire de alți ani, am decis să cântăm în diferite orașe ale țării, și mai mici, și mai mari, pentru publicul care ne cere și care nu are posibilitatea să ne vadă în București, pe viu, la sfârșit de an. Vă aștept la Constanța", a declarat Ștefan Bănică.