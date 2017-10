Tatum O’Neal, arestată pentru cumpărare de cocaină

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția a declarat că, în momentul reținerii, câștigătoarea premiului Oscar, actrița Tatum O’Neal, în vârstă de 44 de ani, s-a apropiat de ofițerii din zona de Est a Manhattanului și i-a întrebat: „Știți cine sunt?”. Apoi, se spune că ar fi declarat: „Fac cercetări pentru un rol. Am făcut asta pentru interpretarea unei drogate”. Tatum O’Neal, fosta soție a jucătorului de tenis John McEnroe, avea asupra ei și o pipă de cocaină când a fost arestată duminică, în jurul orei 7.30 pm, în apropierea casei sale. Actrița, fiica actorului Ryan O’Neal, a vorbit în repetate rânduri despre lupta ei cu dependența de droguri. Vedeta, care are trei copii cu McEnroe, a scris în 2004, în memoriile sale „A Paper Life”, că dependența de droguri și băutură a fost genetică. Mama sa, actrița Joanna Moore, era alcoolică și dependentă de amfetamină. Tatum O’Neal a fost internată la reabilitare în 2006. Deși cariera sa actoricească a fost ruinată, ea s-a întors anul trecut în lumea filmului, primind chiar și un rol în serialul tv „Rescue Me”, difuzat în România sub titlul „Echipa de intervenție”.