Ţaţele din lumea modei

Țațele din lumea modei

Ştire online publicată Miercuri, 12 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Unii oameni au mania comentariilor. Că este vorba de invidie, răutate sau pur și simplu prea multă sinceritate, nu se pot abține să nu-și facă publice gândurile. După ce și-a scos la iveală amanții și i-a pus într-o lumină proastă, divulgând detalii picante din idilele cu ei, Janice Dickinson a trecut la lumea feminină. Fostul supermodel a luat-o în colimator pe colega ei de breaslă, Tyra Banks. Dacă actriței Jennifer Love Hewitt i-a luat apărarea când s-a spus despre ea că a „căpătat” câteva kilograme în plus, pe Banks nu a cruțat-o. „Vreți să vă dau un exemplu de femeie grasă? Îmi pare rău, dar Tyra este unul dintre ele. Tyra Banks este grasă”, a declarat Janice. Se pare că între Dickinson și Banks există conflicte mai vechi. Disprețul lui Dickinson față de Tyra are legătură cu reality-showul „America’s Next Top Model”. În 2005, Janice, care era o prezență constantă în juriul emisunii, a părăsit producția. Ulterior a sosit Banks, care momentan prezidează juriul, informează „Msnbc”. „Janice așteaptă de mult clipa în care să poată vorbi împotriva Tyrei. Nu ar rata niciun moment ca să arunce cu noroi asupra ei”, au afirmat surse.