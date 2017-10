Tatăl Andreei Bălan, despre Keo: "Ea muncea pentru amândoi şi nu a apreciat-o""

Tatăl Andreei Bălan, despre Keo: "Ea muncea pentru amândoi și nu a apreciat-o""

Ştire online publicată Joi, 12 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Tatăl Andreei Bălan a vorbit despre toată situația generată de despărțirea fiicei sale de Keo, despre cum se vede din exterior, dar și prin ochii unui părinte acest lucru."Andreea este destul de înțeleaptă încât să gestioneze această poveste de viață după opt ani de relație. Ea știe cel mai bine ce decizii trebuie să ia în continuare. Noi, ca părinți, suntem cu sufletul lângă ea și o sprijinim din toate punctele de vedere, indiferent ce decizii ia. A fost crescută să fie o luptătoare. Andreea este o femeie puternică. Eu nu îmi permit să îmi dau cu părerea despre Keo. Nu îl cunosc suficient de bine încât să vorbesc la adresa lui. Nu vrem să mai spunem altceva. S-ar lungi prea mult povestea asta și Andreei nu-i folosește la nimic. Ea dorește să fie liniștită, are foarte multă treabă. Noi ne-am văzut de treabă, am stat în banca noastră. Nu ne place să facem scandal. Tot ceea ce s-a întâmplat e ceva normal"."Nu l-am cunoscut prea bine pentru că nu am petrecut foarte mult timp împreună. Am participat doar la niște concerte de ale lor și am mai stat prin culise. Unii tineri își doresc ca cei din jurul lor să-i idolatrizeze. Artist fiind nu a dorit o relație serioasă, vrea să trăiască doar aventuri, nu vrea nimic serios. Trist este că nu a respectat-o pentru faptul că ea muncea pentru amândoi și nu a apreciat-o", scrie click.ro.