Târgul de modă Fashion East Fair

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 8 decembrie, în clubul-restaurant „La Scena”, din capitală, are loc Târgul de modă Fashion East Fair. Acesta va aduce peste 33 de designeri autohtoni care vor prezenta și vinde creațiile lor unicat, un make up artist și un hair stylist de renume internațional. Unul dintre criteriile cele mai importante în selecția participanților a fost originalitatea și inventivitatea propriei viziuni asupra materialului, tăieturilor, cusăturilor, capacitatea de a remixa elemente din alte culturi. A fost încurajată, în mod special, participarea designerilor mai puțin cunoscuți, care fac doar piese unicat, lucrate manual, fără a le fi introdus într-un circuit de distribuție și promovare clasic. Vizitatorii Fashion East Fair vor putea cumpăra sau admira haine selfmade, second-hand, pantofi, jucării urbane, instalații textile și multe alte perspective artistice asupra zonei fashion. În cadrul acestui eveniment, Fashion East Fair are ca invitați speciali un hair stylist din Berlin, un DJ londonez și un make-up artist român. Intrarea la târg va costa 10 lei, din care 6 lei reprezintă bon de consumație.