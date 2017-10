Tania Budi rupe tăcerea: Piesa „Ochii tăi“ nu a fost compusă pentru ea

Multă vreme s-a crezut că melodia „Ochii tăi”, interpretată de Holograf, a fost o dedicație pe care Dan Bittman i-ar fi făcut-o fostei sale iubite, Tania Budi. Invitată la emisiunea lui Dan Capatos, Tania a făcut dezvăluiri în acest sens, mărturisind că binecunoscutul cântec nu a fost compus pentru ea. „Nu este adevărat că a fost compus pentru mine, ci pentru o domnișoară din Cluj. N-o știu, n-am văzut-o. Era o domnișoară de care Dan era îndrăgostit la acea vreme. A fost de mult. Sper ca el să o mai țină minte”, a declarat Tania. Referitor la Dan Bittman, lucrurile merg pe drumul cel bun. Artistul este pe punctul de a primi undă verde de la medici pentru a putea urca din nou pe scenă, alături de colegii lui de trupă. „Peste două-trei săptămâni, Dan va fi supus unui nou control medical. Noi suntem optimiști în privința rezultatelor acestei noi evaluări. Vocea lui sună mai bine acum, după ce, în ultima perioadă, Dan a fost nevoit să ia o pauză vocală, adică nu s-a forțat să cânte și am vorbit cu el doar când era necesar. A fost o perioadă grea pentru noi, pentru că au existat momente când am comunicat doar prin semne”, a povestit Edi Petroșel.