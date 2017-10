Tania Budi, o femeie de invidiat

Ştire online publicată Marţi, 17 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Are un ten perfect și un trup de zeiță, motive suficiente pentru a primi zilnic complimente. Deși are 45 de ani, Tania Budi arată ca o adolescentă și recunoaște că nu face nimic special pentru a se întreține.Este într-o formă fizică de invidiat și spune că secretul ei constă în moștenirea genetică bună. Tania Budi se pare, totuși, că a găsit elixirul tinereții fără bătrânețe. Deși nu are deloc o viață liniștită, căci chefuiește frecvent până în zori prin cluburile de pe litoral sau din Capitală, vedeta tv reușește să trezească invidia multor fete mai tinere din showbiz-ul autohton.La 45 de ani, vedeta arată la fel de bine ca atunci când a debutat în televiziune, în urmă cu aproape 20 de ani. Aranjată sau fără strop de machiaj, Tania Budi este la fel de frumoasă, ba chiar putem spune că pentru ea timpul a stat în loc. Prezentatoarea are grijă să meargă periodic la saloane pentru diverse tratamente faciale, scrie click.ro.