Tania Budi nu vrea să audă de căsătorie. Iată motivul

Ştire online publicată Joi, 11 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

A avut mulți iubiți faimoși: Adi Cristea, Dan Bitman, Cătălin Botezatu, dar niciunul nu a dus-o în fața altarului. Tania mărturișește că subiectul căsniciei e unul depășit, mai ales că peste tot vede doar mariaje destrămate. În plus, dragostea înseamnă mai mult decât fluturașii din stomac, iar ea are alte priorități."M-am maturizat, nu mă mai arunc cu capul înainte, am alte priorități. Afacerile sunt o prioritatea, familia, prietenii apropiați. Dragostea nu înseamnă doar tremurul ală din stomac, înseamnă și responsabilitate, și un nivel de cultură apropiat, grijă, multe lucruri, e greu să le runești pe toate. E depășită căsătoria, nu cred că mai are o importanță. Eu am văzut în ultima vreme căsnicii destrămate engros, văd bărbați care așteaptă copii, care filtrează cu toate fetele din jurul lor", a spus Tania la emisiunea Click!, de la Prima TV.