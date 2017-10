Tania Budi: „Nu regret că nu am o familie“

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Februarie 2013.

Tania Budi este singură, dar se simte destul de bine în această postură. Blonda nu este disperată să își întemeieze o familie și se bazează pe destin. „Ce-o fi o fi” pare să fie regula de bază a Taniei Budi atunci când vine vorba despre dragoste. Vedeta nu este dispusă să facă niciun fel de compromis în ceea ce privește jumătatea ei și relația cu aceasta.„Nu regret că nu am o familie, nici nu-mi doresc neapărat. Decât să fiu nefericită acasă și să fac un compromis cu un bărbat alături de care să nu fiu fericită, mai bine așa. Chiar mi-e bine singură. Am avut relații cu bărbați cu care am fost un timp pe aceeași lungime de undă, dar pentru scurt timp. Nu a mai mers, am pus capăt. Eu nu sărbătoresc nici Ziua Îndrăgostiților, nici Dragobetele. Cu Cătălin Botezatu mă leagă o prietenie frumoasă. S-a legat o prietenie platonică și este bine să rămână așa”, a spus Tania Budi, în cadrul emisiunii „Un show păcătos”.