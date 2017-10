Tania Budi are afacere la mare, dar se bronzează la solar

Ştire online publicată Joi, 14 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tania Budi conduce, alături de fratele ei, un nou club la mare, care o solicită patru zile pe săptămână, de seara până dimineața în zori. „De joi până luni sunt la Mamaia pe faleză, mă întrețin cu oaspeții, pentru că energia unui club pleacă de la patron. În plus, a fost vorba de o investiție mare de care trebuie să avem grijă”, spune ea pentru Showbiz.ro.„Munca, deși nu pare, e dificilă chiar dacă lucrez într-un loc în care oamenii vin să se distreze. Sunt însă peste 1.000 de locuri și îmi trebuie energie extrem de mare. Atât de multă încât, a doua zi, nu mai am chef de nimic, decât de odihnă și de o cafea mare. Nu cred că vă imaginați, dar de când am deschis noul club la Mamaia, nu am făcut nici măcar o zi plajă. Mă bronzez în continuare la solar”. Frumoasa blondă spune că nu are de ce să se teamă de această metodă de bronzare. „Niciodată nu am exagerat. Niciodată nu am stat mai mult de 8 minute într-un solar. În plus, sunt născută pe malul mării și sunt obișnuită cu razele ultraviolete. Nu-mi fac rău, chiar dacă sunt blondă”, povestește ea.