„Taică-su a dat-o afară din casă iar eu am luat-o şi am avut grijă de ea“

Ştire online publicată Marţi, 15 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Se pare că nunta Biancăi Drăgușanu a încins spiritele în rândul foștilor prieteni ai soției lui Victor Slav, care nu mai contenesc cu dezvăluirile negative despre aceasta.Fostul iubit al doamnei Slav, Coco Păun, susține că roșcata a făcut numai rău și readuce în prim plan un conflict mai vechi dintre Bianca și tatăl ei.Bărbatul susține că deși acum pozează în fiica perfectă, Bianca nu a respectat întotdeauna cuvântul părinților și că i-a făcut pe aceștia să sufere atât de mult încât la un moment dat domnul Drăgușanu a dat-o afară din casă.„Bianca a făcut numai rău! Toată lumea a suferit, inclusiv părinții ei au suferit foarte mult, dar lumea nu știe asta. Ea nu ține cont de nimic și de nimeni. Taică-su a dat-o afară din casă iar eu am luat-o și am avut grijă de ea. Iar acum sunt un om rău! I-am oferit casă, masă, tot ce trebuia. Am avut grijă de ea, am pus-o să facă sport. Să aduci un om de la 82 de kilograme la 57 sau 58 de kilograme numai prin sport nu e așa ușor. Am luat-o la mine ca să îi fac un bine, dar de fapt... mi-am făcut un rău”, a declarat, pentru ziarulring, Coco Păun.