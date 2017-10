Sylvia: Ultima criză am avut-o acum două-trei săptămâni

Vineri, 28 Februarie 2014

A fi artist nu mai este în 2014 atât de ușor și interesant cum ar crede majoritatea oamenilor din afara fenomenului. Cel puțin așa explică Sylvia, cântăreață care spune că stilul agitat de viață i-a afectat serios existența.Artista a mărturisit e conștientă că din cauza meseriei, viața ei nu e atât de roz precum poate părea la prima vedere."Toată lumea crede că noi, când plecăm la concerte, e totul o veselie și o fericire. Să mergi în fiecare zi câte 400-500 de kilometri în mașină nu e ușor... Nu mă plâng, dar așa e în perioadele aglomerate! Am spinarea și stomacul praf. Am ulcer de ani de zile și crize periodice. De la stres, de la nesomn, de la alimentație... Ultima criză am avut-o acum două-trei săptămâni. E bine că nu mai ajung non-stop la spital, unde doctorii ajunseseră să-mi spună că dacă mai fac o criză trebuie să mă opereze că risc să fac ulcer perforat. Încerc să mă menajez, cum simt că mă paște o criză, iau medicamente, țin un pic de regim. Dar dacă sunt plecată patru-cinci zile pe săptămână și mănânc din benzinării, stomacul suferă. Nu mă văd făcând altceva, poate doar niște cursuri de design interior", a explicat Sylvia conform www.ziarulring.ro.